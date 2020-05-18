Гонконгские хомяки доказали эффективность масок

Исследования, проведенные на хомяках группой врачей возглавляемой известным профессором-эпидемиологом из Гонконга, признанным специалистом по изучению коронавирусов, профессором Юэном Квок-Юном, доказали эффективность защитных масок против CОVID-19.

«Хотя некоторые люди все еще колеблются носить защитные маски или нет, исследование, проведенное на хомяках, может в конечном итоге убедить их. Тесты, проведенные на этих грызунах, выявили, что использование масок значительно уменьшает распространение коронавируса», - пишет издание.

Исследование, проведенное учеными университета Гонконга, одно из первых изучило, что ношение маски может предотвратить заражение других людей симптоматическими или бессимптомными носителями вируса CОVID-19. Группа ученых под руководством профессора Юэна Квок-Юна исследовала распространение вируса, разместив клетки с зараженными хомяками поблизости от здоровых животных. Хирургические маски были размещены между двумя клетками с принудительным потоком воздуха от клетки больных животных к здоровым.

«Две трети животных заразились, когда маски не использовались», - говорится в исследовании.

Его результаты свидетельствуют, что передача вируса снижалась более чем на 60%, когда используются маски. Скорость заражения снизилась более чем на 15%, когда маски использовали для зараженных животных, и до 35%, когда их использовали для здоровых хомяков. «Вполне понятно, что использование масок для зараженных субъектов важнее всего. Сейчас мы знаем, что значительная часть инфицированных не проявляет симптомов, поэтому универсальное правило - ношение маски действительно важным», цитирует СМИ Юэна Квок-Юна.

Эксперты считают, что использование защитных масок, а также широкие кампании по тестированию и отслеживание являются причинами снижения пандемии CОVID-19 в Гонконге с населением 7500000 человек.