Гонтарева сообщила об атаке на семью ее сына

Машина Валерии Гонтаревой, невестки экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, в ночь на четверг была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева, сообщила находящаяся сейчас в госпитале в Лондоне после наезда автомобиля банкир.

"Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака… Как вы понимаете, несчастный случай на пешеходном переходе в Лондоне, а через несколько дней сожженная машина моих детей в Киеве - это все звенья одной цепи", – говорится в ее письме, полученном агентством "Интерфакс-Украина".

Гонтарева считает, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

"К сожалению, мне обьявлен не только политический террор, но, как мы видим, и физическое уничтожение", - заявила экс-глава Нацбанка.

Она еще раз подчеркнула, что дела против нее сфальсифицированы, и выразила надежду, что правоохранительным органам хватит профессионализма раскрыть это преступление в центре Киева.

Как сообщалось, накануне стало известно, что Печерский райсуд Киева принял решение о принудительном приводе Гонтаревой на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в рамках расследования дела о злоупотреблении служебными полномочиями, а ГБР поручило оперативным подразделениям других правоохранительных органов реализовать решение суда.

Ранее в апреле этого года в прессе были размещены повестки, в частности, бывшему на то время замглаве администрации президента Филатову, экс-главе НБУ Гонтаревой и управляющему партнеру и совладельцу инвестгруппы ICU Стеценко. Их вызывали к следователю по особо важным делам для вручения уведомления о подозрении и проведения допроса в качестве подозреваемых в рамках уголовного производства относительно бизнесмена Сергея Курченко.

Экс-глава Нацбанка отметила, что "никаким боком даже рядом не проходила в сделке, по которой сфабриковали подозрения". Она указала, что сейчас живет и работает в Лондоне и готова там встретиться с прокуратурой и дать все показания.