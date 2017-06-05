Google Chrome начнет блокировать назойливую рекламу со следующего года

05 июня 2017 г. 16:56
Источник: Интерфакс - Украина
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Американская Google, входящая в холдинг Alphabet Inc., в 2018 году внедрит в интернет-браузер Chrome функцию блокировки назойливой рекламы.

Компания заявила в своем блоге, что предоставит владельцам сайтов инструмент Ad Experience Reports, который поможет им понять, какая реклама считается приемлемой и как разрешить проблемы с рекламой, которая не соответствует стандартам.

Стандарты качества рекламы будет определять "Коалиция за лучшую рекламу", в которую вошли такие крупные компании, как Google, Facebook, News Corp., Interactive Advertising Bureau (IAB) и Procter & Gamble. Неприемлемой, в частности, будет считаться реклама в виде всплывающих окон, автоматически включающиеся видеоролики и рекламные объявления с обратным отсчетом времени, отмечает BBC.

В Google рассчитывают на то, что новая функция воспрепятствует росту числа пользователей, которые в попытке избавиться от назойливой рекламы устанавливают программное обеспечение, блокирующее вообще всю рекламу.

Google Chrome - самый популярный интернет-браузер в мире. Согласно данным StatCounter, в мае его рыночная доля составляла 54,14%. Второе место занимает Safari (14,26%), далее следует UC Browser (8,4%).

В последние годы популярность инструментов блокировки интернет-рекламы активно растет. По данным IAB, ими пользуется около 26% пользователей в США.

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