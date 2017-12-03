Google переходит на 100% возобновляемой энергии

03 декабря 2017 г. 16:43
Источник: УНИАН
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Google официально объявила себя компанией, полностью перешедшей на 100% возобновляемой энергии — солнечной и ветровой.

Как пишет Экономическая правда, об этом сообщил Сэм Аронс из департамента энергетики и инфраструктуры Google, сообщается на страничке компании в Twitter.

"Плюс 535 МВт увеличили общий объем энергии, потребляемой Google, до 3 ГВт — 2*98 МВт в Южной Дакоте, 200 МВт в Айове и 138,6 МВт в Оклахоме, что утверждает Google как крупнейшего корпоративного покупателя возобновляемой энергии на планете и 100% потребляющего возобновляемую энергию уже в 2017 году", — пишет он.

Первый контракт с ветряной электростанцией компания заключила еще в 2010 году. Чтобы достичь перехода на 100% возобновляемой энергии, Google заключала и заключает прямые контракты с производителями такой энергии, параллельно переводя свои дата-центры на более эффективные модели работы.

По данным самой компании, ее дата-центры на 50% более энергоэффективны, чем в среднем по рынку. Этот проект по переходу на более экологичные источники энергии имеет не только социальное значение, утверждают в Google. Он экономически обоснован, поскольку за последние шесть лет стоимость солнечной и ветряной энергии упала на 80% и 60% соответственно.

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