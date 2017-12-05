Google представила версию Android для слабых смартфонов

05 декабря 2017 г. 15:12
Источник: Новое Время

Разработчики Google представили облегченную версию своей операционной системы - Android Oreo (Go edition).

Оболочка предназначена для недорогих смартфонов с 1 ГБ или даже 512 МБ оперативной памяти, сообщается в официальном блоге Google.

Изначально платформу под кодовым названием Android Go анонсировали в мае на конференции для разработчиков. Теперь платформа представлена как Android Oreo (Go Edition), она базируется на версии Android 8.1 Oreo. Как отмечают разработчики, платформа обеспечивает повышенную на 15% производительность.

"С момента создания Android наша миссия состояла в том, чтобы принести силу для всех. Как глобальная операционная система, Android выросла до более чем 2 миллиардов активных устройств по всему миру, причем в Индии больше пользователей, чем в США. Чтобы миллиарды людей могли получить доступ к компьютерам, важно, чтобы устройства начального уровня полностью функционировали", - говорится в официальном блоге компании.

В состав Android Oreo (Go edition) входят Google Go, Google Maps Go, Gmail Go, YouTube Go, Google Assistant Go, Files Go, а также специальная версия Google Play Store, которая позволяет выбрать приложения, наиболее подходящие для использования в конкретном смартфоне.

"Обычно устройства начального уровня имеют очень мало места для хранения, когда вы учитываете размер ОС и предустановленных приложений. Это может разочаровать людей, которые хотели получить больше места для своей музыки, приложений и фотографий. Мы оптимизировали Android Oreo (Go edition) и улучшили наши предустановленные приложения Google, чтобы те занимали на 50 процентов меньше места. В результате мы удвоили объем доступного хранилища на устройствах начального уровня", - объяснили в Google.

По словам Google, производители начнут поставлять смартфоны с ней в ближайшие месяцы, они станут доступны в начале 2018 года.

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