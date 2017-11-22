Google следит за пользователями смартфонов на Android

22 ноября 2017 г. 15:15
Источник: УНИАН
413 просмотров

В Google подтвердили факт сбора данных о Cell ID, он ведется с начала 2017 года.

Мобильные устройства с операционной системой Android собирают в фоновом режиме данные о ближайших вышках сотовой связи и отсылают эту информацию в Google. Сбор таких данных ведется, как указывает издание, и на устройствах с вынутой SIM-картой и отключенной геолокацией.

В Google, куда журналисты направили соответствующий запрос,  подтвердили факт сбора данных о Cell ID — уникальных идентификаторах сотовых вышек. Сбор такой информации, следует из ответа Google, ведется с начала 2017 года. При этом компания подчеркнула, что собирает данные о Cell ID исключительно для того, чтобы улучшить качество передачи текстовых сообщений и не хранит такую информацию.

 В Google также сообщили, что планируют отказаться от сбора данных о Cell ID до конца ноября. Данные о Cell ID теоретически позволяют определить местоположение пользователей и отследить маршруты их передвижений.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.