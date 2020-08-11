Google создал интерактивную карту протестов в Беларуси (карта)

Компания Google создала интерактивную карту протестных акций в Беларуси, которые проходят в Минске и других крупных городах страны.

На карте в режиме реального времени можно посмотреть, где милиция заблокировала движение, где митингующие могут найти приют.

Различными маркерами обозначены пункты помощи протестующим, станции метро, ​​закрыты для входа людей, а также места перекрытия улиц.

Желтым обозначены места, где протестующие требуют помощи, розовым - места разгона участников акций, оранжевым - задержание протестующих.

Кроме того, на карте обозначены места скопления отрядов ОМОНа, автомобилей и техники силовиков.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. По предварительным результатам, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,23%, оппозиционная кандидат Светлана Тихановська - 9,9% .

После закрытия избирательных участков по всей стране начались массовые акции протеста. В Минске и других городах страны на улицу вышли десятки тысяч людей, произошли столкновения с силовиками, которые использовали против протестующих светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули.

Вечером 10 августа МВД сообщило о первом погибшем на акциях протеста. Ведомство считает, что человек якобы неудачно пытался бросить в ОМОН взрывное устройство.