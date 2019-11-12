Google тайно собирал медицинские данные

Компания Google тайно собрала миллионы записей о пациентах в 21 штате от имени поставщика медицинских услуг Project Nightingale, сообщает The Wall Street Journal.

Согласно отчету, ни врачи, ни пациенты провайдера не были осведомлены об этих действиях.

По сообщениям The Wall Street Journal, данные, собранные в программе, включают "результаты лабораторных исследований, диагнозы врачей и записи о госпитализации, составляют полную историю болезни, с именами пациентов и датами рождения". Около 150 сотрудников Google могли иметь доступ к этим данным.

The New York Times подтвердил большую часть отчета позднее в тот же день. Сообщается, что "десятки сотрудников Google" могут иметь доступ к конфиденциальным данным пациентов. Есть опасения, что некоторые сотрудники Google могли загрузить эти данные.

В свою очередь Google сообщил The Verge, что для провайдера медицинских услуг общепринятым является обмен медицинскими записями с техническими работниками по соглашению, подобному тому, которое было подписано. Данное соглашение позволяет Google создавать инструменты для этого провайдера. Компания утверждает, что поставщик медицинских услуг может использовать личные медицинские данные пациентов и не их уведомлять об этом.

Компания Google также сообщила, что она сотрудничает с компанией Ascension, католической медицинской организацией, которая базируется в Сент-Луисе и имеет отделения в 21 штате и округе Колумбия. Компания называет себя "религиозной организацией здравоохранения, занимающейся трансформацией через инновации во всем континууме ухода".

Согласно WSJ, Google использует данные из системы для разработки программного обеспечения, которое адаптирует индивидуальный уход за пациентами с использованием "продвинутого искусственного интеллекта и машинного обучения"