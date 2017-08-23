Горевший жилой дом в районе Южного вокзала является памятником архитектуры - мэрия

23 августа 2017 г. 15:53
76 просмотров

Об этом сообщили в горсовете в ответе на информационный запрос корреспондента Телекомпании "АТН". Как сказано в документе, жилой дом по улице Евгения Котляра 8/10В является памятником архитектуры и в списке памятников Харьковской областной государственной администрации имеет охранный №55. Автор: архитектор Бекетов А.Н., 1925-1936 годы.

Данный жилой дом, сообщают в горсовете, является объектом коммунальной собственности территориальной громады г. Харькова и отображается на балансе КП "Жилкомсервис". Департаментом жилищного хозяйства заключен договор на проведение в здании текущего ремонта.

Также в мэрии подчеркивают, что в Департаменте территориального контроля Харьковского горсовета, которые дают право на выполнение подготовительных и строительных работ, какая-либо документация относительно вышеуказанного объекта отсутствует.

Напомним, в августе произошел пожар в доме по улице Евгения Котляра 8/10В.  Локализовать его спасателям удалось лишь через несколько часов, огонь успел охватить площадь приблизительно в 80 квадратных метров - горела не только крыша, также частично пострадали квартиры на верхних этажах. Очаг, отметили тогда в ГУ ГСЧС в Харьковской области, находился в чердачном помещении.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Памятники. т. 067-577-05-15                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.