Горевший жилой дом в районе Южного вокзала является памятником архитектуры - мэрия

Об этом сообщили в горсовете в ответе на информационный запрос корреспондента Телекомпании "АТН". Как сказано в документе, жилой дом по улице Евгения Котляра 8/10В является памятником архитектуры и в списке памятников Харьковской областной государственной администрации имеет охранный №55. Автор: архитектор Бекетов А.Н., 1925-1936 годы.

Данный жилой дом, сообщают в горсовете, является объектом коммунальной собственности территориальной громады г. Харькова и отображается на балансе КП "Жилкомсервис". Департаментом жилищного хозяйства заключен договор на проведение в здании текущего ремонта.

Также в мэрии подчеркивают, что в Департаменте территориального контроля Харьковского горсовета, которые дают право на выполнение подготовительных и строительных работ, какая-либо документация относительно вышеуказанного объекта отсутствует.

Напомним, в августе произошел пожар в доме по улице Евгения Котляра 8/10В. Локализовать его спасателям удалось лишь через несколько часов, огонь успел охватить площадь приблизительно в 80 квадратных метров - горела не только крыша, также частично пострадали квартиры на верхних этажах. Очаг, отметили тогда в ГУ ГСЧС в Харьковской области, находился в чердачном помещении.