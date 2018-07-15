Город в Португалии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Муниципалитет португальского города Брага признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, сообщает "Голос Украины".

"Среди многих вопросов, которые рассмотрели депутаты Муниципалитета португальского города Брага, была трагическая судьба Украины. Большинством голосов они признали Голодомор 1932-1933 геноцидом украинского народа. Официальные результаты по позициям местных партийных ячеек будут опубликованы, однако известно, что коммунисты проголосовали против", - пишет издание.

Отмечается, что такое решение является весомым шагом к улучшению позитивного имиджа Украины за рубежом.

"Это также очередной вклад украинской общины в развитие взаимоотношений с португальским сообществом и еще один шаг к евроинтеграции нашей страны", - цитирует издание Василия Бундзяка, который ведет в Португалии священническую деятельность с 2003 года.

Напомним, ранее соответствующее решение приняли парламенты ряда стран, в частности - Канады, Австралии, Грузии, Польши, Португалии, Венгрии, Латвии, Литвы, Эстонии, Эквадора, Колумбии, Мексики, Парагвая, Перу и Чили.

Также на сегодняшний день Голодомор признан геноцидом уже в 12 штатах Америки (Огайо, Миссури, Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании и Канзасе).