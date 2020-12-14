Город выделил 89 млн грн. на финансирование "Харьковских известий": АМКУ проводит расследование

Харьковский горсовет планирует выделить на финансирование КП "Харьковские известия" в 2021-2025 годах 89,2 миллиона гривен. Эти деньги должны быть направлены на подготовку и выпуск телевизионных программ, а также на наполнение новостного сайта. Этим заинтересовался Антимонопольный комитет Украины, начав расследование, которое должно показать, не нарушает ли государственная поддержка возможности для конкуренции. Об этом сообщили на сайте АМКУ.

Сейчас АМКУ уже открыл дело и проверяет насколько такая помощь не нарушает законодательство. В течение 30 дней все желающие могут направить комитету возражения или замечания.