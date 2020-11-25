Городские больницы для приема больных COVID-19 обеспечены кислородом на 100%

До 80% коек для больных с COVID-19 в регионе обеспечены кислородом. Такие данные привел на брифинге заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух. Он отметил, что все районные больницы, которые принимают больных с коронавирусной инфекцией, уже получили кислородные концентраторы, закупленные за государственные средства.

«Сейчас мы можем констатировать, что все учреждения, которые подчинены областной власти обеспечены на 80%, а иногда и больше коечного фонда для ковида, - сообщил Тарас Пастух. - Обеспеченность кислородом районных медицинских учреждений, работающих с больными ковид, составляет от 50 до 80% коечного фонда».

Относительно ситуации с кислородом в городе Харькове заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух отметил, что город уже получил 461 концентратор, закупленный за государственный счет, и около 60 кислородных концентраторов, которые местные власти закупили за счет городского бюджета.

«Все определенные для приема больных COVID-19 городские больницы обеспечены кислородом уже не на 80%, а на 100%», - отметил Тарас Пастух.

Также, по словам заместителя председателя ХОГА, в области удалось сформировать резерв кислородных концентраторов, который будет передан в пользование железнодорожным больницам, которые уже в ближайшее время начнут прием больных с коронавирусной инфекцией.