Городской чиновник извинился за уничтоженную детскую выставку

Директор харьковского Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач принес извинения за непредумышленное уничтожение детской выставки, части Биеннале молодого искусства, которую ликвидировали из сквера в центре Харькова из-за бюрократической ошибки.

Об этом сообщили координаторы выставки.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 апреля в Харькове уничтожили детскую акцию "Плакат на коленке" - первое событие Детской программы Биеннале молодого искусства.

Акция "Плакат на коленке" должна была стать первой художественной интервенцией Биеннале молодого искусства в городское пространство.

Над созданием более 120 плакатов в течение трех месяцев работали 70 учеников и учениц студии Aza Nizi Maza.

В начале апреля создание выставки было согласовано с городским Департаментом культуры. Также о мероприятии уведомили СКП "Харьковзеленстрой" – в телефонном разговоре.

Эти конструкции наклеили на два строительных забора в центре города – вдоль сада Шевченко со стороны площади Свободы и в парке “Стрелка” – в ночь с 18-го на 19-е апреля.

Николай Коломиец, основатель студии, рассказывает: конструкции закрепляли монтажной пеной с обратной стороны заборов, каждый монтаж длился около двух часов, за это время к группе преподавателей ни разу не подошла ни охрана строительных площадок, ни полиция.

Монтаж закончили около 6 утра, а уже в 9 утра заборы были тщательно зачищены.

Во второй половине дня в пятницу, 19 апреля, директор харьковского городского департамента коммунального хозяйства Алексей Богач приехал на встречу к оргкомитету проекта в харьковскую Муниципальную галерею, извинился и сообщил, что произошла бюрократическая ошибка.

В официальном письме-извинении, подписанном Алексеем Богачем 22 апреля, говорится, в частности, о том, что "предоставленное разрешение не было своевременно передано строительным подрядчикам, в чьей эксплуатации находятся эти заборы, а те, соответственно, в свою очередь, не сообщили своим работникам (охранникам и дворникам), в задачу которых входит, в соответствии с Правилами благоустройства территории города Харькова, ежедневная уборка любых материалов, размещенных на заборах без разрешения.

При этом указанные работники не были способны самостоятельно оценить ценность объектов, с которыми столкнулись, и, приняв их за несанкционированное размещение рекламы или агитации, сняли с заборов, не сообщив об этом их руководству.

Учитывая вышесказанное, приносим свои извинения организационному комитету Биеннале молодого искусства, студии Aza Nizi Maza и, через них - детям – авторам плакатов за сложившуюся ситуацию и предлагаем всестороннее содействие как в возможном повторении выставки, так и в других проектах, связанных с художественными акциями в городском пространстве".

PR-директор Биеннале молодого искусства Иванна Скиба-Якубова сказала: