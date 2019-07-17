Горожане предлагают восстановить систему мусоропроводов в домах

На сайте Харьковского горсовета появилась петиция, в которой горожане просят вернуть в жилые дома систему мусоропроводов.

"Предлагаю восстановить работу мусоропроводов в жилых домах.

Особенно важно данное решение для пожилых людей, проживающих на последних этажах, которые не в состоянии самостоятельно выносить бытовые отходы при необходимости.

Да и с точки зрения многих харьковчан отсутствие такого необходимого сервиса - большой минус" - пишет автор прошения.

Если петиция за 90 дней наберет не менее 5000 подписей, она будет рассмотрена Харьковским горсоветом на заседании.