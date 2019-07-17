 

Горожане предлагают восстановить систему мусоропроводов в домах

17 июля 2019 г. 14:13
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На сайте Харьковского горсовета появилась петиция, в которой горожане просят вернуть в жилые дома систему мусоропроводов. 

"Предлагаю восстановить работу мусоропроводов в жилых домах.
Особенно важно данное решение для пожилых людей, проживающих на последних этажах, которые не в состоянии самостоятельно выносить бытовые отходы при необходимости.
Да и с точки зрения многих харьковчан отсутствие такого необходимого сервиса - большой минус" - пишет автор прошения. 

Если петиция за 90 дней наберет не менее 5000 подписей, она будет рассмотрена Харьковским горсоветом на заседании. 

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