 

Горожане просят обновить почтовые ящики - петиция

08 августа 2019 г. 15:20
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На сайте Харьковского горсовета доступна для подписания петиция с просьбой установить новые почтовые ящики, так в старые из-за их состояния частно не доходит корреспонденция. 

"Добрый день! Прошу установить новые почтовые ящики по адресу ул. Владислава Зубенко, 29г, так как старые в ужасном состоянии, и не пригодны для использования. Из-за этого не доходят документы, письма, квитанции. Прошу уделить этому вопросу должное внимание!" - пишет автор прошения. 

Если петиция в течение 90 дней наберет не менее 5000 подписей, она будет вынесена на рассотрение на заседании Харьковского горсовета. 

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