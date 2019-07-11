 

Горожане просят создать приложение для отслеживания транспорта

11 июля 2019 г. 16:11
6 просмотров

На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с просьбой создать приложение для отслеживания общественного транспорта подобно тем, которые действуют в других городах Украины. 

"Для такого большого города как Харьков требуется приложение на телефон, в котором можно бы видеть, где сейчас находится автобус/троллейбус и сколько его требуется ждать.

Иногда человек спешит на остановку, а ждать приходится очень долго. перевозчикам было бы также выгодно, ведь человек мог бы видеть, что автобус скоро приедет и дождаться его, а не идти пешком, например, для этого необходимо оборудовать транспорт, а также получить разрешение у самих перевозчиков, просим помочь в решении данного вопроса" - пишет автор прошения. 

Если петиция наберет не менее 5000 подписей за 90 дней, она будет рассмотрена мэром города. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.