Горсовет будет обжаловать решение суда в деле о переименовании проспекта - Кернес

Как сообщалось, Харьковский окружной административный суд признал незаконным возвращение проспекту Петра Григоренко в Харькове старого названия «проспект маршала Жукова».

Харьковский городской голова прокомментировал решение суда.

«Первое. Мы будем подавать апелляционную жалобу на решение Харьковского окружного суда о якобы противоправном возвращении проспекту имени Жукова.

Второе. Мы будем настаивать на том, что имели право вернуть его имя проспекту именно в рамках так называемого «Закона о декоммунизации», поскольку Георгий Жуков был одним из ключевых военачальников, освобождавших Украину от нацизма», - написал Кернес в официальном Telegram и Фейсбук.