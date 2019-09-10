 

Горсовет будет обжаловать решение суда в деле о переименовании проспекта - Кернес

10 сентября 2019 г. 16:16
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Как сообщалось, Харьковский окружной административный суд признал незаконным возвращение проспекту Петра Григоренко в Харькове старого названия «проспект маршала Жукова».

Харьковский городской голова прокомментировал решение суда.

«Первое. Мы будем подавать апелляционную жалобу на решение Харьковского окружного суда о якобы противоправном возвращении проспекту имени Жукова.

Второе. Мы будем настаивать на том, что имели право вернуть его имя проспекту именно в рамках так называемого «Закона о декоммунизации», поскольку Георгий Жуков был одним из ключевых военачальников, освобождавших Украину от нацизма», - написал Кернес в официальном Telegram и Фейсбук.

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