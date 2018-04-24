Горсовет и коммунальщики обвинили в порыве теплосети на Шатиловской шиномонтажный центр

Масштабный порыв трубопровода на магистральной сети по улице Шатиловской произошел 22 февраля в первой половине дня. Тогда, без тепла осталось свыше 300 домов, детские садики и около десятка школ. На ликвидацию аварии коммунальщики потратили больше суток. Через два месяца после ЧП, в горсовете определились с причинами порыва и назвали виноватых – тяжелые последствия, по версии коммунальщиков и чиновников, повлекло за собой строительство шиномонтажного центра.

Сергей Андреев, директор КП "Харьковские тепловые сети":

Причиной разгерметизации стыков лотков, перекрытия канала магистрали 49-й и появления капежа воды на трубопровод явилось строительство канала на тепломагистрали шиномонтажного центра, приведшее к смещению слоев грунта и деформации строительных конструкций канала. Дефект локальный как раз на стыке расхождения плит. Расхождение плит, плиты разошлись в результате строительства этого шиномонтажного центра.

Перед тем, как заменить участок теплотрассы по улице Шатиловской, говорят в мэрии, вместе с коммунальщиками собираются обратиться в суд и принять решение о демонтаже постройки. Кроме того, вице-мер Харькова Игорь Терехов предлагает собственникам самостоятельно снести центр и уверят, что его установили незаконно.

Игорь Науменко, директор шиномонтажного центра - Игорь Терехов, вице-мэр Харькова:

У вас же нет разрешительных документов? Нет разрешительных документов, потому что Андреев в жизни бы не дал ни одной бумаги, которая могла бы повлечь за собой вот такие последствия. Почему вы не хотите сами снести? - Ну может мы попытаемся поучаствовать в устранении этой проблемы.

Но несмотря на то, что харьковские чиновники уверяют, что причиной аварии на Шатиловской стало незаконное строительство, а не изношенность труб, экспертиы обсуждают плачевное состояние всех тепловых сетей города. Ведь в этом году в течение зимы и весны трубы рвало в разных районах Харькова. В частности, следом за жителями центра города, меньше чем через неделю, без отопления и горячей воды в морозы из-за порыва на теплотрассе по улице Благодатной, остались жилые дома, детские садики, школы и роддомы на Салтовке. Вопрос о выделении средств на капитальнй ремонт теплосетей поднимался также и на последней сессии горсовета. В 2018-м в городском бюджете заложено чуть более 3 миллионов гривен на целевю перекладку труб, в то время как на имиджевые проекты городской власти. В частности, такие как реконструкция зоопарка, выделяется почти 2 миллиарда, подсчитали оппоненты мэра. Поэтому оппозиционные депутаты предложили провести независимый аудит коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети» и распределить бюджетные деньги таким образом, чтобы провести больше ремонтных работ и предупредить повторные порывы в будущем. В ответ мэр Харькова назвал ситуации штатными, в то же время, подчеркнул, что они могут произойти вновь из-за износа сетей. Но конкретных способов решить проблему на сессии ни один из депутатов «прокернесовского» большинства не озвучил.