Горсовет выделил 20,5 млн гривен на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких

Городской совет направит 20,5 млн грн из резервного фонда на приобретение современных аппаратов искусственной вентиляции легких для лечебных учреждений Харькова. Такое решение было принято сегодня, 16 марта, на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, оборудование будет закуплено для города в ближайшую неделю.

«Мы хотим приобрести аппараты самого последнего поколения. Сейчас не могу сказать о цене этого оборудования, потому что она постоянно варьируется. С нашей стороны будут проведены все необходимые переговоры, чтобы это была адекватная стоимость. Я думаю, что за эту неделю у нас будет приобретено это оборудование», - подчеркнул Игорь Терехов.

Он также отметил, что на сегодняшний день в Харькове нет дефицита аппаратов ИВЛ – их в городе 163 единицы, и в случае необходимости все оборудование будет задействовано для лечения больных коронавирусом.

Кроме аппаратов для искусственной вентиляции легких на выделенные из резервного фонда средства для лечебных учреждений будут приобретены медикаменты, в том числе антибиотики, дезинфицирующие средства и защитные костюмы.

Отметим, что в ближайшее время в городе планируют решить и проблему с обеспечением тестами по выявлению коронавируса. Планируется, что их должно хватить на всех жителей города.