Горсовет заплатит 5.5 миллионов за отлов бродячих животных

Более пяти с половиной миллионов гривен Департамент жилищного хозяйства города в этом году планирует потратить на вылов и, возможно, дальнейшее усыпление бездомных животных. Договор заключен в конце февраля с «Центром обращения с животными».

В нем говорится о 2860 собак и 1420 кошек. В горсовете рассчитали, что на одного отловленных псов со всеми налогами пойдет 1302 гривны, а на кота чуть больше - 1320.

На последней сессии горсовета депутаты рассмотрели решение об изменениях сметы на регулирование численности животных, но вот у депутата Натальи Коваленко возник вопрос о том, откуда взялись такие внушительные цифры, потому как, по ее словам, в этом году это же КП, которое планирует отлавливать животных, пересчитало бездомных собак города, и по их информации, по Харькову бродят всего лишь 629 собак.

Но директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков настаивает, что договор заключен в соответствии со всеми тендерными процедурами.

Роман Нехорошков, директор Департамента жилищного хозяйства

Якщо фактично при підписанні актів виконаних робіт буде зменшена кількість відновлених робіт - це буде відображено в актах виконання робіт. Що стосується методу відлову - цей метод передбачений відповідною програмою, яка передбачена Харківською міською радою. Тому ми керуємось цією програмою.

В то же время депутаты не понимают, почему тех же собак нельзя просто стерилизовать, что будет, по словам Коваленко, гораздо дешевле, чем вылов и эвтаназия, и к тому же - гуманнее.

Наталия Коваленко, депутат Харьковского городского совета 7 созыва

Комиссия наша депутатская приняла рекомендацию пересмотреть программу, поскольку при стерилизации животных мы сэкономим дополнительно 3 миллиона 503 тысячи 570 гривен, потому что стерилизовать такое количество собак гораздо дешевле, чем их отлавливать, этих щенков, которые потом родятся в этом году, и закон в других городах стерилизует животных. И только Харьков у нас занимается вот этим убийством бесконечным.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Я прошу вас не казать, що ми когось вбиваємо - це по-перше, по-друге, ми подивимося по-другому на ці програми, те, що стосується евтаназії, казати, то я вже казав ще, коли ця програма приймалась, що численность ми регулюємо, численность. А не що ми робимо з тваринами, стерилізуємо ілі не.

Мэр хоть и пообещал доработать данный вопрос, но все же поставил его на голосование, и в итоге за отлов беспризорных собак и кошек, на которые в период пандемии выделили более шести миллионов гривен, все же проголосовал 51 депутат. Против были лишь семеро.