 

Горсовету придется что-то решить с парком "Зеленый гай"- петиция

19 июля 2019 г. 14:38
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 На сайте Харьковского горсовета петиция с просьбой восстановить парк "Зеленый гай", который пришел в упадок, собрала более 5000 подписей. 

Харьковчанни требует реконструировать парк "Зеленый гай" состояние которого называет катастрофическим. По словам мужчины, раньше парк был гордостью Индустриального района - там функционировали две сцены, проходили выступления артистов и люди отдохнуть недалеко от дома.

"Численность населения района увеличивается, район очень быстро застраивается, где отдыхать людям?", - пишет автор.

Мужчина утверждает, что жителям района и близлежащих населённых пунктов не очень удобно добиратся в парк имени Горького и называет "Зеленый гай" достойной альтернативой с учётом его территории и местонахождения.  Он просит городскую власть восстановить парк - провести ландшафтные работы и  работы по освещению парка, а также установить новые аттракционы, обновить лавочки, оборудовать сцену, детские, спортплощадки и велодорожки. Кроме того, благоустроить зоны отдыха для пикника,  и в целом восстановить инфраструктуру парка

Петиция была размещена на сайт мэрии 10 мая и на данный момент количество подписей под ней - 5045. Так как было соблюдено условие, при котором за 90 дней прошение должно набрать не менее пяти тысяч голосов, оно должно быть рассмотрено на заседании горсовета. С 19 июля петиция находится на рассмотрении. 

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