Горячая линия "стоп коррупция" и режим обратного звонка - контакт-центр харьковских энергетиков начинает работать в круглосуточном режиме

20 июня 2017 г. 17:28
Автор: Галина Шподарева
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Новые возможности для потребителей - Харьковоблэнерго открыл вторую линию своего колл-центра, сотрудники которого на сегодняшний день обрабатывают около двух тысяч звонков и электронных писем. Говоря о новых сервисах, энергетики, в первую очередь, называют услугу обратного звонка.

Владимир Скичко, нач. упр. информполитики АК "Харьковоблэнерго"

Людей интересуют начисления, расчеты за потраченную энергию, соответствие приборов учета и потом часть звонков составляют жалобы на техническое состояние электросетей либо отсутствие электроснабжения.

С 10 июля вы снимете показания и примерно подсчитать можно будет. Вы ж не забывайте - у вас еще льгота есть и если в месяц идет потребление до 90 КВ - этот тариф делится пополам.

Отдельно выделена линия телефона доверия - "стоп-коррупция".

Владимир Скичко, нач. упр. информполитики АК "Харьковоблэнерго"

Каждый потребитель сможет обратиться и оставить обращение с жалобой на противоправные действия нашего персонала. По каждому такому звонку будет проведена проверка службой экономической безопасности и по каждому подтвержденному факту будут приниматься организационные и дисциплинарные меры воздействия.

Работать контакт-центр, обещают энергетики, будет ежедневно круглосуточно - сегодня специалисты устраняют последние технические проблемы.

Видео: 

Energetiki Shpodareva avi

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