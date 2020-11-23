Горячей воды нет и батареи холодные: почему у жителей Алексеевки отключили отопление

Улица Ахсарова и Архитекторов, а также проспекты Людвига Свободы и Победы. Без тепла на Алексеевке в понедельник остались не только жители жилых домов. Отопление пропало в нескольких учебных заведениях и в одной из поликлиник. Люди говорят: накануне в помещениях батареи уже были едва теплыми, а сегодня вообще стали холодными, еще и горячей воды нет. В квартирах - сырость и холод.

Лидия, жительница дома по пр. Людвига Свободы:

Чуть-чуть было, видно давление маленькое, сегодня вообще нету, чуть теплые. Утром было немножко, но чуть теплые. Холодно, сплю безрукавку теплую, вот так сплю. Все мерзнем очень, а сейчас вообще утром не было. Вышла на двор, оделась тепло, думаю, постою на воздухе.

Вера, жительница дома по пр. Людвига Свободы:

Сегодня вообще отключены батареи полностью, отключили батареи сегодня. У нас активистка живет в 5 подъезде, Лидия Павловна, я побежала к ней, она говорит отключили до завтрашнего дня, полностью отопление. Вот поликлинику отключили. Вот наш дом, через дорогу еще вот номер дома, не запомнила, ей сын позвонил - сказал полностью отключили. Ледяные трубы. Мало того, что воды горячей нету, отопления нету.

В родительских чатах учителя школ и воспитатели детских садов разослали сообщение с предупреждением об отсутствии тепла в помещениях учебных заведений. Рекомендовали оставлять детей дома и подождать до завтра. Такое сообщение получила и мама ученика 154 школы, Анна.

Анна, мама ученика школы №154:

Ну, сегодня утром прислала учительница сообщение на вайбер, что из-за аварии отключили отопление и в школу лучше не идти, потому что в школе холодно.

На официальном сайте КП "Харьковские тепловые сети" указано, что причина отсутствия отопления в районе Алексеевки - дефекты трубопроводов на нескольких участках тепломагистралей. В частности, по улице Чкалова. Вероятное время устранения проблем, который указывают тепловики на своем сайте - вечер понедельника, 23 ноября и утро вторника, 24-го.

Продолжаются аварийные работы также в центре города и в Индустриальном районе, по Московскому проспекту, 292. Кроме того, по данным коммунальщиков, они вывели в ремонт участок тепломагистрали, предусматривающий отключение отопления в Новобаварском районе. Речь идет о 8 жилых домах и 3 школах на Гимназической набережной, улицах Грековской, Москалевской, Екатерининской и Марьинской. Завершить работы планируют во вторник вечером.

В целом же разрытий авторства харьковских тепловых сетей по городу меньше не становится. При чем, в некоторых случаях неделями возле них не появляются ни рабочие, ни техника.