Госавиаслужба ограничила полеты беспилотников в Украине (карта)

Госавиаслужба ввела ограничения на полеты беспилотных воздушных судов.

Действующие правовые нормы, регулирующие использование беспилотных воздушных судов в Украине, и карту "запрещенных зон" опубликовала Государственная авиационная служба Украины на своем сайте.

«Сейчас вопрос безопасного использования беспилотных воздушных судов (БПС) недостаточно урегулирован, а действующая нормативная база затрудняет эксплуатацию БПС с коммерческой, спортивной целью или в качестве хобби. Учитывая стремительное развитие рынка БПС, мы работаем над разработкой новых правил, безопасно интегрируют новые виды воздушных судов существующей системы использования воздушного пространства». – говорится в сообщении службы.

Таким образом, сейчас полеты беспилотников весом до 20 кг должны выполняться в пределах зон ограничений / резервирования воздушного пространства.

«Для этого нужно обратиться с письмом в произвольной форме по разовой заявке в Украэроцентр за 10 рабочих дней до запланированного полета по телефону тел .: +380 44 351 59 92 (круглосуточно), или nach_smeny@ukrsatse.aero», - сказано в сообщении ведомства.