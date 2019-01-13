Госавиаслужба ограничила полеты беспилотников в Украине (карта)

13 января 2019 г. 13:18
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Госавиаслужба ввела ограничения на полеты беспилотных воздушных судов. 

Действующие правовые нормы, регулирующие использование беспилотных воздушных судов в Украине, и карту "запрещенных зон"  опубликовала Государственная авиационная служба Украины на своем сайте.

«Сейчас вопрос безопасного использования беспилотных воздушных судов (БПС) недостаточно урегулирован, а действующая нормативная база затрудняет эксплуатацию БПС с коммерческой, спортивной целью или в качестве хобби. Учитывая стремительное развитие рынка БПС, мы работаем над разработкой новых правил, безопасно интегрируют новые виды воздушных судов существующей системы использования воздушного пространства». – говорится в сообщении службы.

Таким образом, сейчас полеты беспилотников весом до 20 кг должны выполняться в пределах зон ограничений / резервирования воздушного пространства. 

«Для этого нужно обратиться с письмом в произвольной форме по разовой заявке в Украэроцентр за 10 рабочих дней до запланированного полета по телефону тел .: +380 44 351 59 92 (круглосуточно), или nach_smeny@ukrsatse.aero», - сказано в сообщении ведомства.

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