Госэкоинспекциия будет штрафовать за незаконную вырубку ёлок

Леса и рынки будут проверять совместно госэкоинспекторы, правоохранители, работники управления лесного и охотничьего хозяйства и представители общественности.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

По информации Государственной экологической инспекции в Харьковской области, группа «будет осуществлять мероприятия, направленные на профилактику незаконных вырубок в местах произрастания новогодних елок и их реализации».

Кроме того, в инспекции напомнили, что все хвойные деревья, которые реализуются на торговых площадках, должны быть оснащены специальным номером и штрих-кодом.Все номера бирок и штрих-кодов занесены в единую базу Государственного агентства лесных ресурсов. В номере бирки закодирована информация о виде, сорте дерева и из какого лесничества оно было отпущено.