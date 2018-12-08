Госэкоинспекциия будет штрафовать за незаконную вырубку ёлок

08 декабря 2018 г. 11:29
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Леса и рынки будут проверять совместно госэкоинспекторы, правоохранители, работники управления лесного и охотничьего хозяйства и представители общественности.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА. 
 
По информации Государственной экологической инспекции в Харьковской области, группа «будет осуществлять мероприятия, направленные на профилактику незаконных вырубок в местах произрастания новогодних елок и их реализации».
 
Кроме того, в инспекции напомнили, что все хвойные деревья, которые реализуются на торговых площадках, должны быть оснащены специальным номером и штрих-кодом.Все номера бирок и штрих-кодов занесены в единую базу Государственного агентства лесных ресурсов. В номере бирки закодирована информация о виде, сорте дерева и из какого лесничества оно было отпущено.
 
За незаконную вырубку предусмотрены штрафы в размере  от 5 до 10 необлагаемых минимумов для граждан и от 7 до 12 - для должностных лиц. Кроме этого, в зависимости от диаметра ствола дерева одновременно начисляются и убытки. 

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