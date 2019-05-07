Гослекслужба запретила препарат харьковского производства

07 мая 2019 г. 11:04
Источник: Интерфакс-Украина
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Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослеклужба) запретила реализацию и применение всех серий препарата "Глутоксим", используемого для лечения вторичных иммунодефицитных состояний, производства компаний "Лекхим-Харьков".

Соответствующие распоряжения Гослекслужбы были обнародованы на ее официальном сайте 3 мая 2019 года.

Согласно документам, ведомство запрещает оборот препарата в связи с несоответствием требованиям методов контроля качества по показателю "Посторонние примеси".

 

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