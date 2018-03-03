Гослекслужба запретила серию антибиотика производства "Лехим-Харьков"

Препарат "Цефтриаксон" производства "Лекхим-Харьков", применяемый при лечении инфекционных заболеваний, временно запрещен Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками к реализации и применению из-за информации о летальном случае после применения препарата.

Соответствующее распоряжение о запрете серии лексредства (серия 750130387А0099А31) было отдано Гослекслужбой на основании информации Государственного экспертного центра (ГЭЦ) при Министерстве здравоохранения Украины.

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и использование лекарственных средств, обязаны проверить наличие у них указанной серии препарата и в случае обнаружения поместить ее в карантин и уведомить территориальный орган Гослекслужбы.