Гослекслужба запретила серию антибиотика производства "Лехим-Харьков"

03 марта 2018 г. 16:02
Источник: Интерфакс-Украина
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Препарат "Цефтриаксон" производства "Лекхим-Харьков", применяемый при лечении инфекционных заболеваний, временно запрещен Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками к реализации и применению из-за информации о летальном случае после применения препарата.

Соответствующее распоряжение о запрете серии лексредства (серия 750130387А0099А31) было отдано Гослекслужбой на основании информации Государственного экспертного центра (ГЭЦ) при Министерстве здравоохранения Украины.

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и использование лекарственных средств, обязаны проверить наличие у них указанной серии препарата и в случае обнаружения поместить ее в карантин и уведомить территориальный орган Гослекслужбы.

 

 

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