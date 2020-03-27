Госпитализированный замглавы ХОГА Черняк назвал свой диагноз

У заместителя главы ХОГА Михаила Черняка, госпитализированного накануне в больницу, коронавирус не нашли.

Об этом Черняк сам сообщил на своей странице в Фейсбук.

«Спасибо всем, кто так заботится о моем здоровье! Да, я действительно в больнице. У меня действительно пневмония. Однако тест на коронавирус отрицательный. Думаю, каждый человек имеет право заболеть просто пневмонией, даже среди эпидемии вируса», - написал он.

Кроме того, мужчина опубликовал фото результатов анализа.

Также Михаил Черняк поблагодарил харьковчан за поддержку и отметил, что пока он находится в больнице в качестве пациента – проверит, как работает система.

«И даже в этом можно найти определенную пользу. Пока я сам пациент - проверяю, как работает система.

Приятно, что большое количество людей поддержали и предложили любую поддержку и помощь! Ну и безусловно благодарность всем «злопыхателям», именно благодаря вам я острее чувствую поддержку друзей, близких людей и семьи!

Всем желаю здоровья физического и здравого смысла! Без паники!», - подытожил он.