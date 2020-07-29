Госпродпотребслужба фиксирует массовые нарушения карантина в Харькове

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы провели 20 тыс. 160 проверок субъектов хозяйствования на соблюдение карантинных требований, нарушения выявлены в 26,4% проверенных учреждений. В службе рассказали, что проверки проходили в:

пунктах ВНО;

дошкольных учреждениях;

кафе и ресторанах;

магазинах и рынках;

метрополитене;

ночных клубах.

Для устранения нарушений оформлено 5 тыс. 308 предписаний и составлено 488 админпротоколов. Проинформированы органы местного самоуправления и правоохранители.

За предыдущую неделю проведено 1 тыс. 343 проверки, нарушения выявлены на 554 (41,2%) объектах. Выдано 588 предписаний и предложений, 52 ответственные лица привлечены к административной ответственности, проинформирован 51 орган местной власти, восемь информаций направлено в правоохранительные органы.

Во время проверок выявлено отсутствие защитных очков на работниках учреждений, отсутствие контейнеров для сбора использованных масок, не проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые два часа, посетители без масок, неправильное их ношение.