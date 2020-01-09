Госслужба занятости запустила образовательный портал для соискателей и работодателей

09 января 2020 г. 20:10
Источник: Интерфакс-Украина
13 просмотров

Государственная служба занятости Украины запустила новый сервис, предназначенный для граждан, работодателей и сотрудников службы, сообщается на сайте службы занятости.

"Новый сервис поможет безработным развивать собственные навыки, необходимые для успешного трудоустройства, получить новые компетенции и пройти профессиональное обучение", - заявила директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.

Портал позволит пользователям развить навыки, востребованные на рынке труда, получать актуальную информацию о поиске работы и подборе персонала, научиться составлять резюме современного формата и подготовиться к собеседованию с работодателем. Также на портале будут доступны образовательные курсы и вебинары для безработных, в частности проводимые центрами профессионально-технического образования государственной службы занятости.

На сайте также будут вводиться новые образовательные программы, разработанные совместно с работодателями. Большинство материалов будет размещаться в видеоформате.

"Портал поможет реализовать важную для службы задачу - найти достойную работу каждому украинцу и квалифицированный персонал каждому работодателю", - подчеркнула Макогон.

Образовательный портал государственной службы занятости был разработан в рамках Программы деятельности Кабинета министров Украины.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.