Государственная итоговая аттестация отменена: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон об освобождении учащихся от сдачи государственной итоговой аттестации и о прохождении внешнего независимого оценивания по желанию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года» № 725-ІХ, который Верховная Рада приняла 18 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ вносит дополнения в закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", согласно которым в связи с внедрением карантинных мер ученики, которые завершают получение общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА).

В то же время, согласно закону, ученики, которые завершают обучение в учреждениях среднего образования, имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в частности в форме внешнего независимого оценивания (ВНО).

"Таким образом учащиеся получили право выбирать виды оценки их результатов обучения - путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации, или ВНО", - пояснили в ОП.

В Офисе Президента добавили, что, по данным Министерства образования и науки, отмена обязательной государственной итоговой аттестации позволит уменьшить примерно на 27-30% количество участников тестирования и, соответственно, увеличить социальную дистанцию ​​между ними в аудиториях.

Кроме того, подписанный закон вносит изменения в закон «Об образовании», согласно которым продолжительность учебного года в учреждениях образования на период карантина может определяться Кабинетом министров.

Как сообщал Укринформ, 18 июня Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года" (№3669).