Готова ли НУШ к первому сентября

С первого сентября стартует не просто новый учебный год, а и новая система обучения украинских детей, которая получила название «Новая украинская школа». Она предусматривает изменения в подходе обучения - всестороннее, в том числе эмоциональное развитие детей, а не заучивание материалов; инклюзивность школ, оснащенность современными приспособлениями для обучения.

Для этого из государственного бюджета было выделено почти два миллиарда гривен, из них 72 миллиона – это субвенция на Харьковскую область. 18 миллионов потратили на курсы для учителей, а вот остальные средства должны пойти на закупку техники, индивидуальных парт, дидактических материалов.

Но до первого сентября два дня, а все деньги до сих пор не освоены. Там, где проведены тендеры, их прозрачность вызывает вопросы.

Так, в Дергачевском районе, по данным Харьковского антикоррупционного центра, торги на закупку парт разыграли фирмы, которые связаны между собой. В некоторых же районах тендеры еще не проводились. А на проведение торгов необходимо как минимум 1,5 месяца, а это значит, что мебель и пособия ученики, в лучшем случае, увидят в конце года.

Виктор Кисиль, депутат

Для того, щоб запустити процес закупівлі товарів за субвенцією, ще необхідно півтора місяці. Я наведу простий приклад: Зміївська райрада уклала договори , тендери були оголошені ще до проведення співфінансування. Але переможець торгів неспроможний фізично забезпечити постачання, оскільки він не встигає його виробляти . І тому змушений піти на укладання додаткових угод і постачати продукцію аж до кінця вересня .

Однако в управлении образования уверяют, что это вовсе не означает, что харьковские дети будут учиться по-старому. Действительно, проведены тендеры не на всю сумму, но до конца 2018 они будут продолжаться. Но при этом большинство школ, в первую очередь, первые классы, обеспечены материалами полностью. В том числе, и за счет спонсоров.

Анатолий Бабичев, заместитель председателя ХОГА

62% перших класів забезпечено новими меблями, іграшками забезпечені 100%, дидактичними матеріалами забезпечені 100%, а питання, яке джерело фінансування – да, ви правильно сказали – часу дуже мало. Два місяці не завжди достатньо, щоби провести тендерну закупівлю, тим більш, що усі суми ми з 50000 ми виставляємо прозоро. Якби ми цього не зробили, то ми б мали набагато більший відсоток, але наявність меблів, дидактичного обладнання і дидактичного матеріалу і інформаційного обладнання в школі і використання субвенції – це зовсім різні речі.

Губернатор Юлия Светличная также отметила, что область будет обращаться в Министерство образования и науки для того, чтобы и в следующем году из государственного бюджета были выделены деньги на оснащение учебных заведений и автопарка.