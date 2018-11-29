Готовы к бою. После событий в Керченском проливе харьковские добровольцы решили снова вернуться на передовую

Харьковчанин Богдан Войцеховский активно готовится к поездке в зону боевых действий. Рассказывает, был участником революции Достоинства, затем отправился на Донбасс в качестве добровольца, чтобы защищать Украину. Вскоре вернулся домой продолжить учебу у ВУЗе, в будущем станет юристом. Сейчас, говорит Богдан, готов к выполнению новых задач на передовой.

Богдан Войцеховский, боец добровольческого подразделения «Фрайкор»:

Коли почали відбуватися події у Керченській протоці, захоплення наших кораблів і наших моряків в полон, я сприйняв як особисту образу. Удар по національній гідності. Я вимагав, скажемо так, введення військового стану. Я хочу, щоб Україна дала жорстку відповідь противнику, і в першу чергу готовий сам долучитись до цього.

Обучение вместе со своими побратимами, подчеркивает доброволец, проходят почти каждый день - тактика, медицина, навыки стрельбы. В зону боевых действий отправятся в ближайшее время, говорят бойцы, сейчас оценивают количество желающих и решают вопрос с транспортом.

Георгий Тарасенко, боец добровольческого подразделения "Фрайкор":

Ми з воєнкоматами маємо контакт, ми з ними спілкуємося. На разі мобілізація не обявлена, незважаючи на військовий стан, ми завжди готові прийти на допомогу нашій державі. Ми з 14-го року воюємо як добровольці, велика кількість людей в нашій організації проходила службу як строкову, так і за контрактом в Національній гвардії України, в ЗСУ, в силах спеціальних операцій.

В областном военном комиссариате рассказывают, с ним ипостоянно связываются активисты патриотических организаций и ветераны АТО, первые звонки начали поступать сразу после событий в Керченском проливе. Главный вопрос - нужны ли они уже сейчас для помощи украинской армии.

Юрий Калгушкин, областной военный комиссар:

Велика кількість бажаючих захистити в цей нелегкий час для України безпосередньо нашу державу. Якщо казати в цифрах, то тільки в понеділок до мене звернулося близько 200 військовозобов’язаних, які готові були для виконання завдань і проходити військову службу.

В то же время, в харьковских военных комиссариатах объясняют - общую мобилизацию в Украине не объявляли. На данный момент уточняются учетные данные резервистов первой очереди возрастом до 40 лет для проведения сборов. Они будут длиться 10 дней.

Юрий Калгушкин, областной военный комиссар:

Найближчим часом плануються навчальні збори з військовими частинами збройних сил України. а також підрозділами територіальної оборони. Зараз здійснюється уточнення облікових даних і найближчим часом військові комісаріати вже будуть здійснювати оповіщення.

Оповещения, говорит военный комиссар Харьковской области Юрий Калгушкин, будет приходить в виде повесток или же резервистам позвонят. А вот смс-сообщения о массовых вызовых военнообязанных, которые распространялись в соцсетях, отмечает Калгушкин, никакого отношения к военным комиссариатам не имеют. На данный момент, подчеркивает он, вместе с правоохранителями устанавливают, откуда именно приходили ложные сообщения.