Готовятся ли сани на зиму

Отопительный сезон должен начаться 15 октября. Готова ли к нему Харьковская область.

Сегодня состоялось селекторное совещание с руководителями районов по подготовке Харьковщины к осенне-зимнему периоду. Проводила совещание губернатор Юлия Светличная. Она отметила, что подготовка хозяйственного комплекса и социальной сферы региона к отопительному сезону началась уже весной текущего года.

Юлия Светличная, председатель ХОГА:

Було достатньо часу, щоб і фінансово, і організаційно, і інфраструктурно підготувати свої райони і міста до проведення зимового періоду і опалювального сезону в цілому на території області.

Ответственность за подготовку к зиме губернатор возложила на местные органы власти и руководство районных администраций и отметила, что все должны быть готовы начать отопительный сезон 15 октября.

Юлия Светличная, председатель ХОГА:

Був час, щоб провести інвентаризацію та привести до ладу мережі, щоб забезпечити фінансуванням свої підприємства та налагодити взаємодію, перевести на індивідуальне опалення ті населені пункти, які були в плані.

Также во время совещания были озвучены цифры в процентах, по подготовке котельных, тепловых сетей, водопроводно-канализационного хозяйства области, жилого фонда и объектов социальной сферы. По всем показателям уровень подготовки, по словам областных чиновников, выше 80 процентов. И еще в ходе совещания были рассмотрены вопросы расчетов и эффективности установленных тарифов на коммунальные услуги и подготовку дорожного хозяйства к эксплуатации в зимний период.