"Говорить суду правду, только правду и ничего, кроме правды". Как прошел допроc свидетелей в деле Елены Таркиной?

«Мы пришли, а дома никого». Такие пояснения предоставляют суду Оксана Мирошниченко и Артем Лукъянчук - работники социальной службы.

Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении директора центра соцслужб, которую обвиняют в халатности, приведшей к гибели 3-летнего мальчика Максима Лебеденца.

Впрочем, ее подчиненные в один голос говорят, что они не усматривают в действиях своего директора никаких противоправных действий.

Сама Елена Таркина вины не признает и просит суд разрешить ей работать, ведь два месяца назад ее отстранили от исполнения должностных обязанностей.

Елена Таркина, дир. центра соц. служб Новобаварского района

Все, что касалось нашей работы, по социальной работе – мы отработали. Мама нас обманула, она не пустила нас в дом, хотя сейчас выясняется, что она была там. Мама дала нам ложное пояснение. Мы работаем на добровольной основе, все, и положение, и закон Украины «Про соціальні послуги», мы все отрабатываем на добровольной основе.

В начале сентября 2017 года в центр обратился гражданин с заявлением об изъятии из семьи его сестры двух малолетних детей 6 и 3 лет.

Мужчина сообщил, что отец семейства систематически их бьет, рассказали в прокуратуре. И добавили, что данными предварительного расследования установлено, что проверку директор центра организовала только «на бумаге». Фактически же квартиру проблемной семьи соответствующие специалисты не посещали. При этом документы по проверке составили формально - по словам матери малышей, которая информацию о насилии в семье опровергла.

А уже в конце того же месяца 3-летнего мальчика из семьи «скорая» доставила в больницу, где от многочисленных травм и физического истощения ребенок умер.

За халатное отношение к своим обязанностям, которое привело к трагедии, 48-летней чиновнице грозит до 5 лет лишения свободы.

И вот тот самый «гражданин», который обращался в центр, - это Виталий Неманихин - дядя погибшего мальчика, внезапно меняет свою точку зрения

Виталий Неманихин, свидетель, дядя погибшего мальчика

Естественно, я тогда был в шоковом состоянии, естественно, я ее обвинял. В данный момент у меня поменялась позиция , но поменялась позиция… на меня невозможно повлиять, как прокурор говорит, что угрожать. На меня это невозможно, для меня это очень сложно…

Прокуратура, в свою очередь, настаивала на том, что следует учесть все риски и продлить отстранение Таркиной от работы.

Не було вжито заходів щодо направлення дитини до центра надання психологічної допомоги, а також мінімізування наслідків, що можуть виникнути у зв»язку з жорстоким поводженням. Враховуючи все вище викладене, вважаю за необхідне продовжити відсторонення Таркіної Олени Вікторівни на два місяці

Впрочем, судья решил в ходатайстве прокуратуре отказать, ведь свидетелей, на которых Таркина могла влиять, уже допросили

Суд постановив: у клопотанні прокурора Новобаварського відділу прокуратури Харківської місцевої прокуратури номер два Горобець, про відсторонення обвинуваченої Таркіної від посади відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає

В итоге Елена Таркина может вернуться к выполнению своих служебных полномочий после 9 декабря.

На следующем судебном заседании, которое состоится 26-го декабря, допрос свидетелей продолжится, ведь по делу их было заявлено 11 человек.