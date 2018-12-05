Под надежной защитой. Собаки-полицейские - новые сотрудники аэропорта

Пока Валерия держит руку. изображая пальцами условного «зайчика», двенадцатимесячная бельгийская овчарка Дара не шелохнется. Кроме этого трюка собака хорошо натренирована на поиск наркотических веществ, и с недавнего времени работает вместе с Валерией в Харьковском аэропорту. Полицейская говорит, ее четырехлапая подопечная не вызывает у пассажиров никаких неприятных ощущений, если, конечно, в их карманах нет ничего запрещенного

Валерия Дворовенко, инспектор патрульной полиции

Люди, конечно, все мило улыбаются, она виляет хвостиком, но притом, она, виляя хвостиком, подходит к человеку, пронюхивает его от и до и спокойно отходит, если у него ничего не вынюхивает, если что-то не понятное, если какой-то запах она учуяла она может сесть, лечь возле человека, может лапкой по нему провести, показывая «вот, я нашла, смотрите, ищите здесь»

А вот Дмитрий работает с четырехлетней Шери. Вместе они по несколько раз в неделю осматривают здание аэропорта внутри и всю прилегающую территорию

Дмитрий Мотиенко, ст. инспектор-кинолог, майор полиции

В наши обязанности входит осматривать ручную кладь людей. Понятно, когда человек с сумкой – она не упустит момент понюхать и карманы, ну, то, что рядом с сумкой, также осматриваем прилегающую территорию, транспорт, который там рядом стоит. По стоянке работаем

Программу сотрудничества аэропорта с кинологическим центром внедрили на год. Собаки и их проводники, а так называют полицейских, которые закреплены за животными, работают на объекте посменно. Их количество напрямую зависит от количества рейсов. В среднем это 2-3 группы одновременно. В общей сложности аэропорт обслуживают пять полицейских с собаками

Григорий Мороз, зам. нач. кинологического центра

Сотрудники не меняются, как и с пистолетом – работает один хозяин, который закреплен за этой собакой и он ее обучает, и он ее подготавливает и также в практике использует в работе

Также в аэропорту можно увидеть, спаниелей и лабрадора. Дара, Астерикс, Шери и Вольт тренируются всю жизнь, и все время поддерживают форму, рассказали правоохранители. Кроме того, добавили они, отвлечь четырехлапого вкусностями не удастся, ведь они хорошо накормлены и интересует пушистых только запах наркотических веществ

