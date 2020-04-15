ГПСУ сообщила о первом пограничнике, заболевшем коронавирусом

Первый случай заболевания на коронавирус зафиксировали среди украинских пограничников, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы. Состояние военного удовлетворительное.

"Пограничник одного из подразделений в Закарпатской области еще несколько дней назад был госпитализирован в центральную районную больницу с повышенной температурой. Тогда врачи диагностировали у него ОРЗ. Военнослужащему сразу провели и экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. После этого, во время пребывания на лечении пограничнику также провели ПЦР-тест. Результаты, поступившие подтверждающие наличие у него заболевания COVID-19", - сообщили в ГПСУ.

В Госпогранслужбе добавили, что сейчас состояние военного удовлетворительное, а температура тела в норме. Сейчас устанавливают круг лиц, с кем контактировал пограничник. Указано, что в подразделении провели меры безопасности для недопущения распространения COVID-19 , в частности, обеспечили меры по самоизоляции и обсервации персонала.