ГПУ обжаловала решение о закрытии дела Кернеса

Генеральная прокуратура подала апелляционную жалобу на решение Киевского районного суда Полтавы о закрытии дела относительно городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников.
Об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко .
"16 августа Генпрокуратура установленным порядком подала апелляционную жалобу в Киевский районный суд Полтавы на решение этого суда о закрытии дела в отношении Кернеса", - пишет он в Facebook.
Кернеса и двух его охранников обвиняли в похищении и истязании двух активистов евромайдана.
Как сообщалось, 10 августа Киевский райсуд Полтавы закрыл дело в отношении харьковского городского головы и его охранников по пыткам людей.
Решение объявил судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Владимирович Антонов.
На судебное заседание не явилась сторона обвинения .
Суд расценил неявку прокуроров на дебаты как отказ от обвинения и закрыл дело.
Заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская сообщила, что прокуратура открыла производство о незаконности решения о закрытии "дела Геннадия Кернеса".
На заседании 13 августа Совет судей вступился за судью Антонова.
Генеральная прокуратура заявила, что НЕ БУДЕТ привлекать к ответственности прокуроров , которые не явились в суд на дебаты по указанному делу.
В ГПУ отметили, что не отказывались от обвинения и сообщали в суд о больничных, на которых находились прокуроры.