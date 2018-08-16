ГПУ обжаловала решение о закрытии дела Кернеса

16 августа 2018 г. 18:51
Источник: Украинская правда
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Генеральная прокуратура подала апелляционную жалобу на решение Киевского районного суда Полтавы о закрытии дела относительно городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников.

Об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко .

"16 августа Генпрокуратура установленным порядком подала апелляционную жалобу в Киевский районный суд Полтавы на решение этого суда о закрытии дела в отношении Кернеса", - пишет он в Facebook.

Кернеса и двух его охранников обвиняли в похищении и истязании двух активистов евромайдана.

Как сообщалось, 10 августа Киевский райсуд Полтавы закрыл  дело в отношении харьковского городского головы и его охранников по пыткам людей.

Решение объявил судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Владимирович Антонов.

На судебное заседание  не явилась сторона обвинения . 

Суд расценил неявку прокуроров на дебаты как отказ от обвинения и закрыл дело.

Заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская сообщила, что  прокуратура открыла производство  о незаконности решения о закрытии "дела Геннадия Кернеса".

На заседании 13 августа  Совет судей вступился за судью Антонова.

Генеральная прокуратура заявила, что НЕ БУДЕТ привлекать к ответственности прокуроров , которые не явились в суд на дебаты по указанному делу. 

В ГПУ отметили, что не отказывались от обвинения и сообщали в суд о больничных, на которых находились прокуроры.

 

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