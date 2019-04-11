Грабили инкассаторов и хранили арсенал оружия. Задержаны члены банды, нападавшей на банковские авто

Подозреваемых в нападениях на инкассаторские автомобили в двух областях Украины задержали накануне. В состав банды также входили работники определенных правоохранительных структур, отметили в военной прокуратуре. В том числе, один из них - сотрудник Службы безопасности Украины. По данным следствия, действующие силовики помогали другим членам группировки скрываться. Орудовала банда в Харьковской области и в Киевской. На данный момент расследование ведется по 5 эпизодам. Правда, среди них резонансных нападений, происходивших в Харькове за последние 20 лет и в результате которых погибли 17 инкассаторов - нет.

Владислав Зубко, зам. военного прокурора Харьковского гарнизона:

На даний момент встановлено, що вказані особи зокрема вчінювали розбійний напад в місті Куп'янську, на інкасаторів. Епізоди з розбійними нападами на інкасаторські автомобілі, а також епізод, пов'язаний із замахом на вбивство головного лікаря міського Київського клінічного госпіталю ветеранів війни.

По предварительным данным, банда состояла более, чем из 10 человек. Часть - задержаны, в отношении других - информация проверяется. Уголовные производства открыты сразу по трем статьям «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», «Незаконное завладение транспортным средством» и «Разбой». В местах проживания подозреваемых и в гаражных помещениях военные прокуроры и полицейские нашли большой арсенал оружия и боеприпасов.

Владислав Зубко, зам. военного прокурора Харьковского гарнизона:

Проведено ряд слідчих дій, проведено обшук за місцем проживання. Вилучено значну кількість зброї, боєприпасів, вибухових речовин, а також частин та механізмів для саморобних вибухових пристроїв. На даний момент 5 осіб затримано вказаної банди.

Происхождение оружия на данный устанавливается. Также решается вопрос об избрании меры пресечения всем задержанным. Сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет более 15 миллионов гривен.