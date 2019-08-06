 

Грабителю, который убил пенсионерку и напал с топором на её родственника, грозит пожизненное

06 августа 2019 г. 12:55
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На Харьковщине будут судить 45-летнего рецидивиста, который жестоко расправился с 82-летней женщиной и пытался убить ее родственника.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинительный акт в отношении мужчины направлен в суд.

По данным следствия, в марте этого года в одном из сел Коломакского района области злоумышленник проник в частный дом, чтобы обокрасть его.

Однако вора заметила пожилая хозяйка дома.

Мужчина набросился на нежелательного свидетеля с топором и несколько раз ударил пенсионерку обухом топора по голове. 

Тело женщины он спрятал под диван, а сам спокойно продолжил искать ценности в доме.

Однако в этот момент в дом пришел родственник погибшей женщины, который хотел навестить старушку. 

Злоумышленник пытался расправиться и с ним, опять же - с помощью топора, но мужчине удалось отбиться. Нападающий с места происшествия сбежал. 

Задержали его в тот же день - в поезде, следовавшем в Харьков. 

За совершение преступлений, предусмотренных п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 9, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины (убийство из корыстных побуждений, покушение на убийство, совершенное лицом, ранее совершало умышленное убийство с целью скрыть преступление и разбой, соединенный с применением тяжелых телесных повреждений) обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

 

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