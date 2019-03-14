Разбойники, ограбившие покупателя авто почти на 2 миллиона гривен, отправились за решетку

В Харькове за вооруженное разбойное нападение осудили четырех жителей Запорожья в возрасте от 27 до 33 лет.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, их признали виновными в разбое, направленном на завладение имуществом в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 187 УК Украины).

По данным следствия, в декабре 2016 года злоумышленники узнали, что житель Днепра собирается покупать элитный внедорожник в Харькове. Мужчина должен был заплатить за машину 1700000 гривен наличными. Злоумышленники решили завладеть деньгами днепрянина.

Для этого они выяснили все подробности будущего соглашения, купили и зарегистрировали оружие (охотничьи карабины, ружье, пистолеты и патроны).

Разбойники напали на жертву посреди дня возле большого супермаркета в спальном районе Харькова. Они толкнули мужчину на землю и забрали сумку с деньгами. Потерпевший вместе с другом пытался догнать воров самостоятельно, однако нападавшие пригрозили мужчинам оружием.

В тот же день на одном из полицейских постов области преступников задержали. У них изъяли похищенные средства и оружие.

Суд назначил каждому из них наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.