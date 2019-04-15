Грабителя, державшего пенсионерку «в заложниках», отправили за решетку

В Харьковской области за разбой осудили 34-летнего жителя Лозовой. Суд признал его виновным в разбое с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 187 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что в конце ноября прошлого года в одном из сел Красноградского района осужденный поссорился с сожительницей, после чего женщина выгнала его из дома.

Оставшись без дома, мужчина решил «подзаработать» криминалом.

Через незапертую форточку злоумышленник залез в дом к 89-летней бабушке. Мужчина знал, что старушка живет одна, поэтому понимал, что защитить ее будет некому.

Угрожая пожилой женщине топором и пистолетом под патрон Флобера (огнестрельное оружие для спортивных развлекательной стрельбы, ношение которого не требует специального разрешения), он отобрал у нее 800 гривен.

Однако оставлять дом разбойник не торопился. Запугав бабушку, мужчина распивал спиртное в ее доме. Угрожая расправой, он запретил женщине сообщать кому-либо о его присутствии.

Напоследок преступник обыскал дом и нашел все сбережения пенсионерки в сумме около 19 тысяч гривен. Забрав все деньги, злоумышленник заставил бабушку вызвать ему такси, на котором и уехал.

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, с учетом неотбытого наказания по прошлой судимости суд назначил злоумышленнику наказание сроком на 7 лет и 1 месяц лишения свободы с конфискацией имущества.