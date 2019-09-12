Граффити харьковского художника "обновили"

История с граффити харьковского художника Гамлета Зиньковского, получила ожидаемое продолжение.
Напомним, вчера художник закрасил свое граффити на воротах на улице Гоголя,1, испорченное неизвестными, на котором был изображен самокат. Гамлет оставил только самокат и надпись вверху,
Однако сегодня ночью стрит-арт художника вновь был "дополнен".
Фото "обновленного" граффити под авторством некоего "Злого борща" появилось в соцсетях.
На этот раз к рисунку добавилось эмоджи и подпись под ним: "тьмок!"
На месте побывали и корреспонденты АТН.
Отметим, что происходящее вокруг его творчества в Харькове автор граффити никак не прокомментирует.