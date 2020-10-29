Графический дизайнер: азы профессии с Crello ®

Каждый пользователь Instagram или Facebook, когда выкладывает в сеть фото или видео, рассчитывает на ответную реакцию подписчиков и случайных посетителей. Не удивительно, что многие перед тем, как явить миру плоды своего творчества, стараются придать им привлекательность, каким-то образом отредактировать и украсить. Другими словами, выполняют дизайнерские функции.

Как сделать прозрачный фон на фото?

Даже если пришлось лишь обрезать фото, не говоря уже о таких манипуляциях, как наложить слои и сделать прозрачный фон в Crello, — можно смело относить себя к когорте начинающих графических дизайнеров.

Навык работы в графическом редакторе Crello или каком-либо другом, особенно если получаете удовольствие от творчества, связанного с дизайном изображений, — это повод задуматься о перспективной профессии графического дизайнера.

Работа в простом и понятном редакторе помогает понять суть процесса обработки изображений и быстрее освоить более сложные программы.

Графический дизайнер: плюсы профессии

Сфера графического дизайна стремительно набирает обороты. Она находится в процессе постоянного развития, совершенствуется под воздействием явлений, происходящих в обществе, и прогрессирующих технологиях.

Работая в индустрии графического дизайна, не получится заржаветь — это первый плюс профессии. А вот еще несколько:

Дизайнер — профессия творческая. Творчество — это полет мысли, фантазии, то есть ощущение счастья или хотя бы удовольствия, а получать удовольствие от работы не каждому дано.

Востребованность художника от коммерции растет — талантливой подачи требует реклама, которая присутствует везде, от газет до интернета и социальных сетей.

Технологии и средства для рекламного бизнеса находятся в непреходящем развитии, давая все больше возможностей в подаче визуальной информации.

Графический дизайнер может работать в любом удобном режиме: и удаленно, и в составе штатного персонала.

Есть в этой профессии и немного пищи для тщеславия: плоды дизайнерского творчества — везде. Такой специалист незримо влияет на людей, заочно с ним все знакомы. Если вы дружите с Crello, подумайте о профессии графического дизайнера. Это так интересно!