Граница под замком. Причина – коронавирус

Беспрецедентные меры безопасности на украино-российском кордоне уже в действии. Причина - коронавирус. Поэтому только три пункта из десяти работают, но по новым правилам. Иностранцам въезд ограничен, пункт пропуска можно пересечь исключительно на автомобиле.

Перейти пешком границу - тоже нельзя.

МАКСИМ БОЯР, начальник пресс-службы Харьковского пограничного отряда

Відсьогодні з опівночі в усіх пунктах пропуску та пунктах контролю для залізничного та повітряного сполучення припинені міжнародні пасажирські перевезення, на ділянці Харківського прикордонного загону продовжують працювати пункти – сполучення - Гоптівка, Плетенівка, Чугунівка, в них припиняється рух автобусів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, з 00 годин вчора прпининене пасажирське пішохідне сполучення

Каждую машину, которая появляется на территории, подконтрольной Украине, пограничники тщательным образом осматривают. Работают в резиновых перчатках и защитных масках. Тем, кто заезжает в Украину, меряют температуру.

Андрей Балицкий, который везет людей в Харьков, все карантинные меры поддерживает двумя руками:

АНДРЕЙ БАЛИЦКИЙ, харьковчанин

Ребят, но это ж вынужденные меры, это ж не от нечего делать, люди болеют по всему миру, это ж не только мы ставим на карантин, я считаю правильно, хотя я езжу часто, но все равно считаю, что лучше так !

Виталий Ляшенко регулярно ездит в Россию, и может сравнить меры безопасности, которые вводят две страны, чтобы противостоять вирусу. Говорит, что Украина очень быстро отреагировала, дополнительные проверки не влияют на скорость, очередей нет. А в России только начали:

ВИТАЛИЙ ЛЯШЕНКО, харьковчанин

Мы ж как бы на расстоянии, тут подходишь - никого нету, когда проходишь контроль, сел и поехал, но там щас тоже все закрывают, в России - и заправки, и магазинчики…

В связи с тем, что все спешили попасть домой, поток людей увеличился в полтора раза, рассказывают пограничники. За последние сутки они зафиксировали 8 тысяч людей и почти пять тысяч автомобилей. Но были и те, кто опоздал - их около 250 человек. Разъяснительная работа продолжается, попытки пересечь границу нелегально будут сурово пресекаться.