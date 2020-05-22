Граница Украины с временно оккупированным Крымом будет закрыта еще месяц

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что КПВВ на административной границе Украины и временно оккупированного РФ Крыма будут закрыты до 22 июня, передает "Интерфакс- Украина". По его словам, Кабмин внес изменения в нормативные акты онтосительно пересечения административной границы Украины.

"Вчера Кабинет министров Украины обнародовал постановление № 392 об адаптивном выходе с карантина, и в соответствии с этим постановлением, внесены изменения в нормативные акты правительства, в частности и в распоряжение №291, которым регламентируется пересечение административной границы и функционирование контрольных пунктов въезда-выезда на границе с оккупированным Крымом. И срок действия этого распоряжения продлен до 22 июня", - Демченко.

Отмечается, что этим распоряжением функционирование КПВВ на границе с Крымом временно прекращено. На материковую Украину могут попасть люди, которые прописанны за пределами оккупированной территории.

"...руководителем Государственной пограничной службы могут быть приняты отдельные решения в отношении отдельных граждан в случае оснований гуманитарного характера", - резюмировал Демченко.