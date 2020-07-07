Границы для украинцев открыли 23 страны: список

07 июля 2020 г. 11:01
Источник: РБК-Украина
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Украинские граждане по состоянию на сейчас могут въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Страны, которые открыты для украинцев, их всего 23. Эти 23 страны включают те государства, в которые требуется виза. То есть, въехать можно, но с визой. А также действуют определенные карантинные ограничения. То есть въехать можно, но нужно придерживаться некоторых правил", - заявил Кулеба.

В перечень стран входят:

  • Турция.
  • Сербия.
  • Албания.
  • Северная Македония.
  • Черногория.
  • Беларусь.
  • Великобритания.
  • США.
  • Мексика.
  • Египет.
  • Тунис.
  • Республика Корея.

Менее популярные направления:

  • Ирак.
  • Иран.
  • Афганистан.
  • Южный Судан.
  • Эфиопия.
  • Бурунди.
  • Сомали.
  • Кения.
  • Замбия.
  • Танзания.
  • Сейшельские острова.

Напомним, МИД призывает не продавать авиабилеты украинцам, которых могут не пустить на границе; министерство просит МИУ и Госавиаслужбу провести разъяснительную работу с авиакомпаниями.

 

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