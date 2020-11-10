Грибной сезон: как избежать отравлений

Елена

Это масленок, но просто он чищенный. Это поздний масленок. Он не ложный, а если бы ложный был - он совсем бы был другой.

Елена разбирается на грибах с детства. Еще школьницей собирала их с бабушкой в ​​лесах Западной Украины, а последние пятнадцать лет эти растения стали для нее средством подработки. Осенью в хвойном лесу женщина собирает их на продажу, чтобы добавить в семейный бюджет лишнюю копейку. Уверяет, что за все время не было случаев, чтобы она ошибалась и не смогла отличить плохой гриб. Поэтому обычно делится советами с покупателями и откровенно отвечает на все их вопросы.

Елена

Масленок живет в хвойном, так же само - опенок, он живет в лиственном, тоже он есть крупный, желтенькая у него макушка. А есть ложный опенок, он будет коричневый, темный. Ножка тонкая. Переспрашивают, интересуются, спрашивают, какой гриб, где рвем, где собираем.

Зато невнимательность или халатность при тихой охоте может обойтись очень дорого, говорят уже медики.

Игорь Карамушка, заведующий токсикологического отделения, рассказывает, что симптомы при отравлении грибами разные - они могут проявиться в виде тошноты, диареи, ускорении сердцебиения, расширении зрачков. Первые проявления болезни у кого-то могут появиться уже через полчаса после того как человек поел грибов, а у кого только через два-три, все зависит от организма и собственно от того, какой именно ядовитый гриб попал в тарелку. Самым опасным считается бледная поганка.

Игорь Карамушка, заведующий токсикологического отделения

Токсин белой поганки при таких отравлениях может вызывать так называемый период мнимого благополучия, когда человек после первой атаки, скажем так, начинает чувствовать себя относительно удовлетворительно. Он думает, что все уже хорошо, можно в больницу не ехать, и спустя уже сутки, может быть даже, состояние начинает прогрессивно ухудшаться.

Однако, врач говорит, что совсем исключать из своего рациона грибочки, необязательно, просто важно знать меру и не употреблять слишком много сразу. Хотя детям и пожилым людям есть грибы все же нежелательно, ведь их организмы наиболее уязвимы. И если после грибной похлебки все же чувствуется какое-то ухудшение в состоянии здоровья, то лучше не тянуть и немедленно вызвать скорую помощь, так как интоксикация развивается очень быстро.

А вот чтобы избежать отравлений вообще, важно употреблять только хорошо известные грибы, отбрасывая все, что вызывают даже малейшее сомнение.