 

Гринчак стал начальником Департамента киберполиции

19 октября 2019 г. 17:45
Источник: Интерфакс-Украина

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко назначил на должность начальника Департамента киберполиции Александра Гринчака, а его первым заместителем Сергея Крапиву.

Как сообщается на сайте Нацполиции, соответствующий приказ подписан 19 октября.

Гринчак до назначения на эту должность возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем департамента защиты экономики и работал в должности первого заместителя начальника департамента киберполиции.

Новоназначенный руководитель департамента киберполиции заявил, что уже создана концепция совершенствования подразделения. "Ее основой останется качественный подбор кадров и современный подход к работе", - отмечается в сообщении.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.