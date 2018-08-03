Гринвиль Парк - сочетание современности и традиций!®

Наверное, каждый мечтал жить в небольшом городке с прекрасными ухоженными аллеями и парковыми зонами. Есть такая возможность в городе Киеве. Жилищный комплекс Гринвиль Парк предоставит максимальные удобства и красоту построек в европейском стиле - небольшой “зеленый городок” с собственной инфраструктурой в столице. Он создан не только в европейском стиле, но и по европейским стандарта качества, и при этом по доступным ценам. К тому же имеет очень выгодное расположение и находится в шаговой доступности, от социальных объектов, таких как детский сад, школа и больница. Хоть комплекс и находится в Киеве, в нем царит поистине тихая и уютная атмосфера, которая безусловно порадует каждого будущего жителя.

Одно из самых впечатляющих чудес, которые изобрело человечество и создано руками человека является архитектура. ЖК «Greenville Park» является сочетанием лучших традиций современной архитектуры с красотой природы. Это настоящий зеленый оазис среди прагматического мегаполиса.

Возведение жилого комплекса предусмотрено в концепции органической совокупности трех несомненных преимуществ:

собственной развитой инфраструктуры,

придомовой территории с благоустройством и контролем доступа,

обустройство лобби-зоны на крыше домов для отдыха на любой вкус.

Описание и преимущества

ЖК отличается от обычного представления о мегаполисах и иногда кажется, что он находится за пределами города. Он насчитывает 664 квартиры, 26 - этажей, 54 - удобные планировки и 700 - паркомест. Площадь земельного участка, на котором расположится парк - 6000 м2. Благодаря этому комплекс не будет шумным и слишком многолюдным. Все сводят с соблюдением самых современных строительных норм, в том числе и относительно энергосбережения и безопасности. Плюс к этому - планировка квартир, дизайн фасадов, подъездов и территорий отвечает требованиям сегодняшнего дня. Многоосновный выбор квартир, также относится к числу его достоинств, каждая семья, от малой до самой большой - выбор найдется для всех.

Здесь расположится также парк с большими и красивыми аллеями, свежим воздухом и приятной атмосферой, также будет очень много лавочек и фонарных столбов для ночных прогулок. Жители смогут наслаждаться превосходным микроклиматом и отличной экосистемой. Оборудование инфраструктуры предусмотрено так, чтобы каждый, кто в нем поселился, чувствовал себя комфортно и удобно: магазины, кафе, рестораны, спортивные клубы. Для детей - детские сады и дошкольные учреждения, школа. Для активной молодежи - спортивные площадки и фитнес-центр.

Отзывы и инфраструктура района

Район обладает очень хорошей инфраструктурой и человек с абсолютно любым родом деятельности сможет проживать здесь комфортно. Собственная обслуживающая компания - гарантирует легкое обслуживание жилища каждого человека с низкими затратами и высоким качеством.

Оснащен жилищный комплекс и современными системами безопасности. Охранники, которые очень внимательно следят за происходящим на территории.

Каждый дом будет оборудован камерами слежения для предотвращения проникновения посторонних, иметь в своем составе маленькие и уютные подъезды, и возле каждого лавочку для отдыха. Предусмотрены в своем составе большие панорамные окна, а также на крыше планируется оборудование лаунж-зоны с барбекю и джакузи. Жильё строится по проекту инженеров Yunakov Architects с использованием новейших технологий постройки домов. Отдельно стоит упомянуть об применении эксклюзивных материалов отделки: плитка фасада с эффектом влаги и игровые площадки с интеллектуальной системой развития детей.

В этой статье было рассказано о по-настоящему уникальном проекте на территории города Киева, под названием «Гринвиль Парк». Этот проект был официально одобрен и принят и вскоре мы увидим рай на земле. Станьте одним из счастливых жильцов ЖК «Гринвиль Парк» - самым современным и продуманным во всем городе Киеве. Застройщики - это опытнейшие компании с долгим временем работы на рынке: киевский девелопер компания «НЕСТ» и львовский застройщик «Greenville Фонд зеленых технологий». Гарантия на предоставление комфортных услуг и отличного сервиса, который обеспечит длительное проживание в светлом будущем. Это реальный шанс найти великолепное жилье на долгие годы. Контакты застройщика и более детальную информацию о данном комплексе можно найти на сайте greenville-park.com.ua.